Die Pläne für den Neubau sehen sich hier im künftigen Gemeinschaftsraum Gundekar Fürsich, Geschäftsführer der Caritas Trägergesellschaft St. Elisabeth, und Kerstin Bloch, Leiterin des Pflegezentrums St. Raphael, an.

Weimar. Im Sommer soll der Caritas-Neubau am Baumschulenweg eröffnen. Träger wirbt mit Tarifbezahlung und Zulagen um Mitarbeiter.

Caritas will im Sommer dritte Weimarer Einrichtung eröffnen

Beim Innenausbau angekommen ist die Senioreneinrichtung der katholischen Caritas-Trägergesellschaft St. Elisabeth (CTE). Den Neubau für das „Caritas Servicewohnen am Webicht“ wird sie voraussichtlich im Sommer im Baumschulenweg mit 31 Wohneinheiten für betreutes Wohnen, einer Tagespflege, Pflegedienst sowie einer Demenz-Wohngruppe eröffnen. Das kündigten bei einem Gespräch auf der Baustelle CTE-Geschäftsführer Gundekar Fürsich und Kerstin Bloch an. Sie leitet das Seniorenzentrum St. Raphael am Bahnhof und koordiniert die Wohnungsvergabe im Neubau.