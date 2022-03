CDU-Politikerinnen wollen in Weimar „Statement für starke Frauen“ setzen

Die Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann (CDU) und die Frauen-Union Weimar sind am Frauentag in der Schillerstraße präsent.

Weimar. Interessierte können am Frauentag in der Schillerstraße mit ihnen über Themen sprechen, die für sie in der Kulturstadt wichtig sind.

„Ein Statement für starke Frauen“ will die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann mit der Frauen-Union Weimar und deren Vorsitzender Katrin Götz setzen. Sie stehen am Frauentag, Dienstag, 8. März, von 12.30 bis 14 Uhr in der Schillerstraße für Gespräche bereit. Sie wollen unter dem Motto „Darauf kommt’s uns in Weimar an“ über aktuelle politische Maßnahmen sprechen und an einer Infotafel relevante Themen sammeln.