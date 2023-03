Die evangelische Kirche Stephanuskirche in Schöndorf.

Charlotte Reinhold tritt in Weimar ihre erste Pfarrstelle an

Weimar. Superintendent entsendet sie an diesem Sonntag bei einem Gottesdienst in Schöndorf.

Beim Gottesdienst am Sonntag, 2. April, ab 14 Uhr in der Schöndorfer Kirche wird Charlotte Reinhold durch Superintendent Henrich Herbst in die Pfarrstelle Schöndorf-Großobringen entsandt. Zu ihrem ersten Pfarrbereich gehören die Schöndorf, Großobringen, Kleinobringen, Wohlsborn, Heichelheim und Sachsenhausen.

Charlotte Reinhold (36) ist in Jena geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Studium in Berlin und Jena absolvierte sie ihr Vikariat an der Stadtkirche. Charlotte Reinhold ist verheiratet und hat zwei Kinder. „Ich bin gespannt auf meine erste Pfarrstelle und freue mich darauf, gemeinsam mit den Menschen vor Ort Gemeinde lebendig zu gestalten.“