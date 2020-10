Dr. Christoph Windisch, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Helios-Klinik Blankenhain, spricht am Mittwoch, 14. Oktober, über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Hüftschmerzen. Der Vortrag beginnt 17 Uhr im Blankenhainer Schloss.

Die Schmerzen spüren die Betroffenen in der Regel zunächst beim Gehen, dann beim Treppensteigen, aber auch nach langem Sitzen oder Liegen. Hinzu kommen eine eingeschränkte Beweglichkeit der Hüfte, Leistenschmerzen, die in den Oberschenkel ausstrahlen, schließlich Schmerzen in Ruhe: Arthrose im Hüftgelenk betrifft viele Patienten besonders im Alter. Wenn der Arthroseschmerz im Hüftgelenk die Lebensqualität immer mehr einschränkt, kann ein künstliches Hüftgelenk helfen. „Die Patienten erhalten im besten Fall ihre ursprüngliche Mobilität und ein schmerzfreies Leben zurück“, sagt Dr. Windisch.

