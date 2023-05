Chefreporter stellt in Weimar sein neues Buch vor

Weimar. Martin Debes gastiert am kommenden Mittwoch in der Weimarer Literatur-Etage.

Sein neues Buch „Ach, Thüringen...“ stellt der Chefreporter unserer Zeitung, Martin Debes, am Mittwoch, 10. Mai, in der Literatur-Etage der Eckermann-Buchhandlung an der Marktstraße vor. In den Texten, die das Buch zusammenfasst, nimmt sich der Journalist nicht nur die Landespolitik vor, in welcher sich der einzige Ministerpräsident der Linken und der extremste aller AfD-Funktionäre gegenüberstehen. Er erzählt auch davon, wie er auf seiner Simson zum ersten Mal in den Westen tuckerte. Los geht es 19 Uhr, die Moderation übernimmt TA-Chefredakteur Jan Hollitzer. Der Eintritt ist frei, um eine Online-Anmeldung wird gebeten.

Anmeldung: https://sweapevent.com/achthueringenweimar