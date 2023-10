Chor zeigt Solidarität mit besonderem Konzert und weitere Ausflugsmöglichkeiten im Weimarer Land

Die Maxim-Kowalew-Don-Kosaken gastieren in der Kirche in Schönewerda.

Weimarer Land. Musikalische und soziale Veranstaltungen am Wochenende im Weimarer Land. Aber auch Schließungen sind zu vermelden.

Auf ihrer aktuellen Europatour machen die Maxim-Kowalew-Don-Kosaken am Montag, 30. Oktober, Station in der Ballstedter Dorfkirche. Los geht es 19 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 28 Euro. Die weißrussischen Sänger wollen durch ein spezielles Programm ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen. Das Weimarer Land hat in den kommenden Tag allerdings noch mehr zu bieten.

Frauen-Gesang ertönt im Baumbachhaus Kranichfeld

Der Frauenchor Mechoria aus Erfurt gastiert am Sonntag, 29. Oktober, ab 17 Uhr im Baumbachhaus Kranichfeld. Das Ensemble, 2006 nach rund zehnjähriger Pause wiedergegründet, singt unter anderem Madrigale, Motetten und Volkslieder. Der Eintritt ist frei.

Saisonfinale am Sonntag auf dem Oberschloss

Das Kranichfelder Oberschloss hat am Sonntag, 29. Oktober, letztmals vor der Winterpause geöffnet. Es ist die finale Möglichkeit, die bisherige Dauerausstellung noch einmal zu erleben – sie wird grundlegend neu gestaltet.

Blutspende-Termin in Buttelstedt

Das Institut für Transfusionsmedizin aus Suhl bietet am Montag, 30. Oktober, von 16 bis 19 Uhr allen Interessierten im Rathaussaal in Buttelstedt die Möglichkeit zur Blutspende.

Montag ist Brückentag im Apoldaer Landratsamt

Das Landratsamt in der Apoldaer Bahnhofstraße bleibt am Montag, 30. Oktober, geschlossen und öffnet somit erst am Mittwoch wieder zu den gewohnten Zeiten.