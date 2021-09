Chorkonzert und Buchlesung im Schlosspark Kromsdorf

Kromsdorf. In Kromsdorf steht ein Samstagnachmittag mit Musik und Literatur auf dem Programm.

Zum zweiten Mal nach der Corona-Pause gibt der Kromsdorfer Volkschor ein Freiluft-Konzert: Am Samstag, 25. September, singen die Frauen und Männer ab 14.30 Uhr im Schlosspark Kromsdorf neben der Remise. Chorleiter André Schmidt gelang es, den Chor nach schweren Monaten in kleinerer Besetzung neu aufzustellen. Er begleitet einige Lieder am Klavier, es erklingen deutsche wie auch internationale Chorsätze.

Für das leibliche Wohl sorgt die Brauereigenossenschaft, bei schlechtem Wetter zieht das Konzert in die Schlosskapelle um. Ab 17 Uhr liest zudem Annette Seemann im Schlosspark aus ihrer Buchreihe „Der Garten am Haus“.

