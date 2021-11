Chormusik erklingt in Weimarer Gottesdiensten

Chormusik zum Advent erklingt auch im Gottesdienst in der Christophoruskirche in Tiefurt.

Weimar. Lieder und Motetten zum Advent erklingen in den Gottesdiensten in der Christophoruskirche in Tiefurt und in der Johanneskirche in Weimar.

In den Gottesdiensten zum ersten Advent am Sonntag, 28. November, singt ein Vokalsextett um 14 Uhr in der Tiefurter Christophoruskirche und um 16 Uhr in der Johanneskirche Weimar. Es erklingen Lieder und Motetten zum Advent von Hammerschmidt, Prätorius, Bruno Dost und Günther Raphael. Für die Gottesdienste gilt erstmals die 3G-Regel. Der Nachweis über die Impfung, Genesung oder einen aktuellen Test muss mitgebracht werden.