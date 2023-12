Chormusik und karibisches Flair: Das ist los in Weimar

Weimar Nicht nur Adventsveranstaltungen locken in den kommenden Tagen nach Weimar. In der Kulturkirche soll es heißt hergehen.

Adventliche Chormusik an zwei Abenden

Der Madrigalchor Weimar lädt am dritten Adventswochenende zu zwei Konzerten ein. Unter der Leitung von Annett Fischer erklingt Chormusik von der Renaissance bis zur Gegenwart. Dazu gibt es deutsche und internationale Weihnachtslieder. Zuhörende sind am Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr in die evangelische Kirche in Oberweimar und am 17. Dezember, 17 Uhr, in die Stadtkirche St. Peter und Paul eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Karibisches Flair in der Kulturkirche

Ein Übungsabend und Workshop im Bachata bietet die Thüringer Tanz-Akademie am Samstag, 16. Dezember, im Spiegelsaal der Kulturkirche an. Ab 19 Uhr können Tanzbegeisterte die Grundlagen des karibischen Partytanzes erlernen, um 21 Uhr beginnt der Tanzabend.

Zuhören und Mitsingen im Klinikfoyer

Das Montagskonzert im Sophien- und Hufeland-Klinikum stimmt am 18. Dezember der Seebach-Chor an. Der Chor aus Bewohnerinnen und Bewohnern des Stifts, sowie singfreudige Menschen aus Weimar, intonieren um 16.30 Uhr im Foyer Weihnachtslieder unter der Leitung von Björn Werner. Für interessierte Mitsingende liegen Liedtexte aus.