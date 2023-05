Christoph Peters bei Weimarer „Lesarten“

Weimars DNT öffnet sich am Mittwoch einmal mehr für die „Lesarten“.

Weimar. Mit seinem Roman „Der Sandkasten“ ist der Berliner Autor Christoph Peters am Mittwoch bei den Weimarer „Lesarten“ zu Gast.

Im Rahmen der Weimarer „Lesarten“ ist am Mittwoch, 24. Mai, Christoph Peters zu Gast im Nationaltheater und liest ab 20 Uhr im Foyer aus seinem Roman „Der Sandkasten“.

Anhand der Geschichte eines Mannes, der sich im journalistischen Tagesbetrieb selbst demontiert, wirft der vielfach ausgezeichnete Autor einen schonungslosen Blick auf die politische Kultur unseres Landes: Kurt Siebenstädter ist ein gefragter Journalist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ihn populär gemacht hat, ist die Lust, seine Gegenüber scharfzüngig aufs Glatteis zu führen. „Die ungehörige Frage war seine Form von Aufrichtigkeit, die einzige, der er sich verpflichtet fühlte.“ Nun aber ist sein Nonkonformismus nicht mehr gefragt. Seine Zeit ist vorbei, spürt er. Was also tun?