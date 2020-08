Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Clown Gagga“ eröffnet Märchenwoche

Eine märchenhafte Woche beschert das Galli Theater Weimar dem jungen Publikum mit seinem traditionellen Kinder-Sommertheater vom 17. bis 23. August im Kulturhof des Mon Ami. Täglich unterhalten wechselnde Aufführungen Kinder wie Erwachsene. Eröffnet wird das Kinder-Sommertheater am Montag, 17. August, mit „Clown Gagga". „Der Wolf und die sieben Geißlein“ stehen am Dienstag, 18. August, auf dem Spielplan. Der gerissene Wolf trickst die Kinder aus und verschlingt sie. Bis auf das Jüngste. Aber am Ende findet der Wolf seine gerechte Strafe. In „Krispins Kleine Tierschau“ erzählen dann am Mittwoch, 19. August, die Tiere aus den bekannten Märchen ein bisschen aus ihrem Leben. Weiter geht es mit „Rumpelstilzchen“ (20. August) und „Schneewittchen“ (21. August), bevor die märchenhafte Woche mit „Rotkäppchen“ (22. August) und „Die Bremer Stadtmusikanten“ (23. August) ihren Abschluss findet. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr. Bei schlechtem Wetter finden die Aufführungen im Kinosaal statt.