Comics versus Hochkultur in der Literaturetage Weimar

Weimar. Die Literaturzeitschrift „Palmbaum“ stellt ihr neues Heft in Weimar vor. Mit dabei sind Moritz Götze und Lutz Rathenow.

Comics und Graphic Novels haben längst die Regale der Buchläden erobert. Doch ist das ein Zeichen für den Niedergang der Hochkultur, Literatur für Analphabeten oder eine neue Form zeitgemäßer Kunst? Dieser Frage ist das Heft der Thüringer Literaturzeitschrift „Palmbaum“ gewidmet, das am Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, in der Literaturetage in Weimar vorgestellt wird. Ergründet werden die Bildergeschichten vom Mittelalter bis zu Wilhelm Busch. Mit dabei ist Pop-Art-Maler Moritz Götze, der über seine Begeisterung für die Digedags im DDR-Comic „Mosaik“ berichtet. Der in Jena geborene Schriftsteller Lutz Rathenow erinnert an den Anarcho-Helden seiner Kindheit, den „Struwwelpeter“.