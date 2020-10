Corona als Chance für eine solistische Karriere

Ein „überraschend spätes Outing“ erlebt der Weimarer Pianist Daniel Heide mit Beginn seines Beethoven-Zyklus am 13. Juni. „Ich mache etwas, das ich schon immer machen wollte, wozu ich aber damals pianistisch und nervlich noch nicht reif genug war“, erklärt Daniel Heide. Als 16-, 17-Jähriger habe er dazu nicht die Kraft gehabt. Die hat Daniel Heide jetzt. Er, der inzwischen die unterschiedlichsten Interpretationen von Beethovens 32 Klaviersonaten in Einspielungen von Claudio Arrau über Alfred Brendel bis Arthur Rubinstein gehört hat, präsentiert seit Mitte Juni in der Notenbank seine eigene Interpretation des Klavier-Zyklus’. Der Termin für seinen fünften Beethoven-Abend steht bereits fest: Am Freitag, 30. Oktober, spielt Daniel Heide in der Notenbank Beethovens Klaviersonaten No. 1 f-Moll, No. 7 D-Dur, die 32 Variationen e-Moll und das Klavierstück „Für Elise“. Seinen allerersten Beethoven-Abend habe er bereits auf CD eingespielt.

„Die Lust auf die Beethoven-Sonaten entstand bei der privaten Beschäftigung mit den Aufnahmen der großen Meister“. Schon 1992/93 habe er sich von seinem Taschengeld eine Komplettausgabe der Beethoven-Sonaten von Wilhelm Kempff gekauft und diese „Tag für Tag und Nacht für Nacht gehört“. Die Corona-Krise habe ihm die Zeit zum intensiven Studium der Sonaten gegeben, eine Zeit, die er sonst nicht gehabt hätte. Er war einer der ersten, der sich nach dem Lockdown wieder auf die Bühne wagte und sein Publikum seither mit Beethoven fasziniert. Dass er sich jetzt mitten im Beethoven-Zyklus befinde, sei eigentlich Corona zu verdanken. So war Corona für ihn eine Chance. Daniel Heide ist einer der wenigen Weimarer Pianisten, wenn nicht gar der erste, der mit Beethovens komplettem Sonatenzyklus in die Öffentlichkeit geht. Das Projekt erweist sich auch als Exportschlager: Er spielt Beethovens Klaviersonaten auch im Pianosalon Christophori in Berlin sowie seit neuestem auch im Unteren Schloss in Greiz. „Das Interesse an Klavierabenden ist größer als an Liederabenden“, erfährt der als Liedbegleiter international bekannte Pianist. Er verbindet die Konzerte mit kenntnisreichen Moderationen. Der Zuspruch, den die Klavierabende erfahren, mache ihm Mut, sich diesen immer gültigen Meisterwerken weiterhin zuzuwenden. Und er möchte damit auch der heranwachsenden Pianistengeneration Mut machen, initiativ und unternehmerisch aktiv zu werden und nicht darauf zu warten, bis sie ein Veranstalter verpflichtet. Daniel Heide spielt Beethoven vol. 5, Notenbank, Freitag, 30. Oktober, 20 Uhr, Karten über die Tourist-Information Weimar, an der Abendkasse und telefonisch 0179/5057718