Weimar Gesundheitsamt registriert am zweiten Weihnachtsfeiertag 17 Neuinfektionen

Corona fordert in Weimar drei weitere Leben

Weimar. Das Weimarer Gesundheitsamt musste seit dem ersten Weihnachtstag drei weitere Todesfälle bestätigen. Damit sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion in der Stadt insgesamt 17 Menschen gestorben.

Im gleichen Zeitraum wurden in Weimar insgesamt 17 Neuinfektionen registriert. Die relativ geringe Zahl ist mit dem Weihnachtsfest, der Überlastungen der Labore und der Corona-Hotlines zu begründen.

Als Ansteckungsursachen wurden sieben Mal das familiäre Umfeld, fünf Mal das berufliche Umfeld (darunter die Kitas Hufeland und Benjamin Blümchen) und zwei Mal Klinikaufenthalte ausgemacht. In drei Fällen blieb die Ansteckungsursache unbekannt.

Am zweiten Feiertag waren in Weimar insgesamt 277 (-6) Menschen infiziert. Noch zehn Weimarer wurden stationär behandelt (-4). 855 Personen mussten sich in Quarantäne aufhalten. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.00 Einwohner liegt bei 249,89.