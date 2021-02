Corona-Infektionen im Weimarer Land steigen weiter

Labortests finden vor allem in Proben aus dem Weimarer Land wieder mehr Corona-Viren.

Weimar. In der Stadt Weimar sinkt mit den Infektionszahlen auch die Sieben-Tage-Inzidenz wieder deutlich.

Gegenläufig bleibt das Corona-Infektionsgeschehen in Weimar und im Weimarer Land. Die Stadt meldete Donnerstagvormittag neun Neuinfektionen, der Landkreis dagegen 32. Abzüglich der Genesenen sank die Zahl der aktuell Infizierten in Weimar auf 98 (-4), stieg aber im Landkreis auf 260 (+12). Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ging in Weimar laut Gesundheitsamt auf 75,12 zurück (Vortag 88,92). Im Weimarer Land stieg sie auf 182,6 (158,2).