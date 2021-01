Weimar. Eine traurige Nachricht musste das Gesundheitsamt am Sonntag melden: Zwei weitere Bewohner aus der Pflegeheim Azurit-Weimarblick sind an den Folgen der Covid-19 Erkrankung verstorben. Ein Bewohner schon im Dezember.

Corona-Lage in Weimar: Zwei weitere Verstorbene und 39 Neuinfektionen

Die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 53. Zudem registrierte das Gesundheitsamt in den letzten 24 Stunden 39 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt nun bei aktuell 295. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 243,76 / 100.000 Einwohner (Vortag: 225,36). Corona-Blog: Thüringen weiter am stärksten betroffen - 18 Todesfälle am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis

Als Ansteckungsursachen werden neun Mal Ansteckung im familiären Umfeld, zweimal Ansteckung im Freundeskreis, 21-mal im Pflegeheim Kursana-Domizil, einmal im Pflegeheim Azurit Weimarblick und jeweils einmal über einen Pflegedienst und im Krankenhaus angegeben. In vier Fällen sei der Infektionsweg noch unklar.

Zur Zeit werden 16 Patienten stationär im Klinikum behandelt. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich 1367 Personen mit Sars-CoV-2. Von ihnen gelten 1019 als genesen. In Quarantäne befinden sich derzeit 907 (+23) Personen.