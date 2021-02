Weimar. Etwa 120 Corona-Spaziergänger haben am Abend in Weimar einen Polizeieinsatz heraufgefordert. Die Teilnehmer hatten sich zu einer unerlaubten Versammlung zusammengefunden.

Corona-Spaziergänger spielen "Katz und Maus" mit Polizei in Weimar

Am Abend fand in Weimar wieder ein nicht angemeldeter sogenannter „Hygienespaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen statt. Etwa 120 Teilnehmer trafen sich zunächst auf dem Theaterplatz. Hier war die Polizei mit mehreren Kräften der Landespolizei und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Aktuelles zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem kostenlosen Blog