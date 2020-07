Der Bioladen Rosmarin (rechts) neben der Suppenbar am Herderplatz.

Weimar. EVG-Biofrische spendet Steuerplus an Initiativen

Corona-Spende statt Senken der Preise

Die Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft Weimar eG hat ihre Preise mit der neuen Mehrwertsteuer nicht gesenkt. Statt dessen will sie die entstehenden Mehreinnahmen von etwa 3000 bis 4000 Euro im Monat an verschiedene Initiativen und Organisationen spenden, die von den Corona-Maßnahmen stark betroffen waren und sind. Das teilte die Genossenschaft am Freitag mit.

Die Weitergabe der ermäßigten Mehrwertsteuer-Sätze würde bei einem Einkauf von 20 Euro eine Ersparnis von etwa 0,38 Euro ergeben, begründete Jens Elliger vom geschäftsführenden Vorstand der EVG Biofrische. Der Organisationsaufwand sei für die Händler ist nicht unerheblich, für die Kunden aber kaum spürbar. Die Kundschaft soll monatlich abstimmen, in welcher Höhe die ausgewählten Initiativen von der Aktion profitieren.

