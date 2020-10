Corona: Wechsel des Dirigenten der Staatskapelle Weimar

Einen Wechsel des Gastdirigenten und damit auch eine teilweise Programmänderung gibt es im 2. Sonderkonzert der Staatskapelle Weimar am Sonntag und Montag, 11. und 12. Oktober, jeweils 19.30 Uhr in der Weimarhalle. Dazu kommt es, da in der vergangenen Woche nicht sicher war, inwieweit die aktuellen Corona-Bestimmungen eine Anreise des im zum Risikogebiet erklärten Wien lebenden Dirigenten Michael Boder erlauben würden. Das Konzert mit ihm wird in der kommenden Saison nachgeholt. An seiner Stelle ist an beiden Abenden nun erstmals Felix Mildenberger am Pult der Staatskapelle Weimar zu erleben. Sein Debüt bei der Staatskapelle Weimar eröffnet Felix Mildenberger mit Schönbergs hochexpressivem, wild emotionalen Werk „Verklärte Nacht“ in der Streichorchesterfassung von 1943. Statt der ursprünglich angekündigten „Oxford“-Sinfonie von Haydn folgt im Programm Mendelssohn Bartholdys „Schottische Sinfonie“, für die dem Komponisten erste Ideen während einer Konzert- und Bildungsreise kamen. Für beide Konzerte sind noch Karten erhältlich. Die Einführung findet jeweils zu Beginn im Saal statt.