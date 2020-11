Leichte Entspannung am Wochenende: Dem Weimarer Gesundheitsamt wurden von Freitagnachmittag zu Samstagnachmittag nur zwei neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Gleichzeitig konnten zwölf Personen als genesen eingestuft werden. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sank damit von 116,76 am Vortag auf nun 102,93.

Bei einem neu positiv getesteten Fall handelt es sich um einen Rückkehrer aus dem Ausland. Der Infektionsweg beim zweiten Fall konnte bisher nicht ermittelt werden, ein Kontakt zu einem anderen Infizierten ist nicht bekannt.

Aktuell sind 116 Menschen in Weimar mit Corona infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 326 Weimarer positiv auf das Virus getestet, 210 gelten seither als genesen. In stationärer Behandlung befinden sich wie am Freitag sieben Infizierte. Quarantäne ist momentan für 546 Weimarer angeordnet. Am Freitag waren es 545.