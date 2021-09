Countdown für letzte Mission als James Bond

Daniel Craig in der Szene eines Trailers zum James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“. Er kommt am 30. September nachts in Weimar ins Kino.

Weimar. CineStar Weimar startet Vorverkauf und zeigt den 25. Einsatz des Geheimagenten „im Dienste ihrer Majestät“ nachts als Vorpremiere.

Die Zeit des Wartens für alle Kinofans und vor allem die des bekanntesten britischen Geheimagenten hat ein Ende. Nach mehrfachen Verschiebungen kommt James Bond auch im Weimarer CineStar mit „Keine Zeit zu sterben“ am 30. September auf die Leinwand. Ursprünglich war der Kinostart bereits für April 2020 vorgesehen.

Der in der Nacht zu Montag gestartete Vorverkauf sei gut angelaufen, berichtete Tino Schmidt von der Weimarer Theaterleitung. Karten sind online und an der Kinokasse erhältlich. „Da wir weiterhin nur 70 Prozent unserer Kapazität auslasten dürfen, sollten sich Bond-Fans schnell ihre Tickets sichern.“

Das CineStar Weimar rankt um den Kinostart für den 25. Bond-Einsatz einen Marathon. In 2D wie 3D wird „Keine Zeit zu sterben“ am Donnerstag, 30. September, mit einem Augenzwinkern bei der Uhrzeit als Vorpremiere jeweils ab 0.07 Uhr gezeigt. Die 3D-Version werde nicht sehr häufig laufen, sagte Tino Schmidt – dafür die 2D-Version allein in der ersten Kinowoche ab jenem Donnerstag fast durchgängig drei Mal am Tag.

In „Keine Zeit zu sterben“ mimt Daniel Craig zum letzten Mal James Bond. Sein Widersacher ist Blofeld (Christoph Waltz).