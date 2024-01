Kunst-Jahresauftakt Countdown für Rembrandt-Schau in Apolda läuft

Apolda In wenigen Tagen ist es so weit, startet das Kunsthaus Apolda mit bedeutenden Werken von Rembrandt ins neue Jahr

Mit großem Tamtam und einer hochkarätigen Ausstellung startet das Kunsthaus Apolda Avantgarde ins neue Jahr. Ab 14. Januar heißt es dort: „Rembrandt – Meisterwerke der Radierkunst“. Zu sehen sein werden die Arbeiten bis einschließlich 28. April.

Veranstaltet wird die Auftaktschau vom Kunstverein Apolda Avantgarde, der sich über die Kooperation mit Ponte – Organisation für kulturelles Management GmbH Wien freut. Unterstützt wird die Schau nicht nur durch den Kreis Weimarer Land, sondern ebenso durch etliche Sponsoren, etwa die Firma Grafe, die Wohnungsgesellschaft Apolda oder die Energieversorgung Apolda beispielsweise.

Zur Ausstellung wird ein 144 Seiten starker Katalog erscheinen, der für 20 Euro zu haben ist.

Zudem ist ein umfangreiches Begleitprogramm vorbereitet. Es startet am 22. Februar, 19 Uhr, mit einem Vortrag unter dem Titel „Abraham, der Stammvater, mit dem Gott plötzlich nicht mehr sprach“. Am 13. Februar heißt es zudem: „Die Opferung des Isaak. Fanatismus oder Nächstenliebe? Annäherung an eine schwer auszuhaltende Gotteserfahrung. Es folgen drei weitere Begleitveranstaltungen.