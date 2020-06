Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Dîner en blanc“ fällt dieses Jahr ersatzlos aus

Abgesagt haben die Organisatoren das diesjährige „Dîner en blanc“. Es beziehe seinen Reiz durch den Austausch von Köstlichkeiten und Gesprächen von Tisch zu Tisch. „Seit zehn Jahren treffen sich dazu in Weimar in festliches Weiß gekleidet Bürgerinnen und Bürger, um einen wundervollen Abend an einem spannenden Ort zu genießen. Die in Corona-Zeiten sinnvolle Regelung, Abstand zu halten, ist da kontraproduktiv“, begründeten die Bürgerstiftung Weimar und der Verein Grüne Wahlverwandtschaften die Absage. Eigentlich war „Dîner en blanc“ am 27. Juni auf dem Platz der Demokratie vorgesehen, um am damaligen Sitz des Thüringer Landtages festlich und fröhlich an die Landesgründung vor 100 Jahren zu erinnern.