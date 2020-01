Das Haus ist am Montagmorgen in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Die Löscharbeiten dauern an.

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen

In Riechheim ist am Montagmorgen ein Wohnhaus in der Straße Zum großen Garten in Brand geraten. Eine Person würde derzeit noch vermisst. Das Haus ist völlig ausgebrannt. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Die Feuerwehr kann noch nicht ins Gebäude, da ein Öltank darin vermutet wird. Es bestehe Einsturzgefahr und Explosionsgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Brand gegen 9.20 Uhr gemeldet worden. Der Bereich um das brennende Haus sei weiträumig abgesperrt.

Die Feuerwehr ist mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt elf Wehren beteiligen sich an dem Einsatz.

Anwohner werden gebeten, wegen des Rauchs die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Angaben zur Brandursache, dem Schaden und ob Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei am Montagvormittag noch nicht machen.

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen Der Brand des Wohnhauses in Riechheim (Ilmkreis), ist möglicherweise nach einer Verpuffung ausgebrochen. Eine Person wird derzeit noch vermisst. Die Feuerwehr ist mit elf Wehren und etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr kann nicht in das Gebäude, da ein Öltank darin vermutet wird. Es besteht Einsturzgefahr und Explosionsgefahr. Foto: Sascha Fromm

