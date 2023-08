Danger Dan über die Antilopen Gang in Jena: „Immer etwa, worüber man sich ärgern kann“

Jena. Die Antilopen Gang ist am 12. August in der Kulturarena Jena zu Gast. Wir haben uns vorab mit Rapper Danger Dan unterhalten.

Rap, Punk, Hip-Hop oder Singer-Songwriter-Musik am Klavier: Die Antilopen Gang vereint über den Abend so manche Stilrichtung zu einem abwechslungsreichen Konzert. 2021 folgte auf dem damals frischgegründeten Antilopen-Geldwäsche-Label der kultgewordenen Lehre über die Kunstfreiheit sogleich der erste Sampler. Und während Danger Dan bereits im vergangen Jahr bei der Kulturarena begeisterte, soll es in diesem Jahr samt Koljah und Panik Panzer dreifachen Nachschlag geben.

Du hast vergangenes Jahr in der Kulturarena gesagt, dass du lieber Daniel statt Danger Dan genannt werden willst. Wie soll ich dich denn nennen?

Danger Dan: Ich bin gerade 40 Jahre alt geworden und irgendwie passt der Name nicht mehr so richtig. Ich stelle mich ungern als Danger Dan vor. Das ist o.k., wenn man über mich redet. Mit 14 Jahren war der Künstlername aber um einiges cooler. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Danger Dan klingt schon echt blöd. Es hat sich aber ein wenig weichgeschliffen. Je öfter man das sagt, umso weniger peinlich ist es.

Du bist gerade im Urlaub, wurde mir gesagt.

Danger Dan: Ja, richtig. Ich sitze in einem Strandcafé.

Darf ich fragen, wo genau?

Danger Dan: Das darfst du fragen, aber ich verrat‘s nicht. Ich bin gut getarnt in dem Café und genieße die Ruhe. Hier erkennt mich keiner.

Dein Soloprojekt ging steil durch die Decke, hast du das erwartet?

Danger Dan: Nein, erwartet haben wir das alle nicht. Wir haben ursprünglich gedacht, das wird ein Kleinkunst-Liebhaberprojekt und hielten es für einen guten Moment, die Antilopen Gang als kleines Label aufzustellen, alles wie früher DIY zu versuchen. Und hätten wir gewusst, wie umfangreich das wird, hätten wir das vielleicht nicht gemacht (lacht). Alles in allem sind damit aber ganz viele Träume in Erfüllung gegangen.

Auch abgesehen von der Kulturarena führte die Antilopen Gang der Weg öfters schon nach Jena.

Danger Dan: Wir haben mit der Antilopen-Gang schon vor Ewigkeiten in der JG-Stadtmitte gespielt. Seitdem pflege ich eine Freundschaft zu Lothar König und Katharina König-Preuss. Auch im Kassablanca waren wir schon zehnmal. Gut, das ist übertrieben, aber es fühlt sich so an. Die jungen Leute und die Punks in Jena wissen, wie man sich auf einem Konzert zu verhalten hat. Da gibt’s immer Eskalation, das macht immer Spaß.

Das sind die beiden Hauptkriterien für ein gelungenes Konzert?

Danger Dan (lacht): Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich freue mich, wenn man sich so verhält, dass alle einen schönen Abend haben. Aber man darf sich auch gehen lassen.

Und was erwartet Besucherinnen und Besucher beim Konzert in der Kulturarena?

Bei einem Antilopen-Gang-Konzert ist immer etwas dabei, worüber man sich ärgern kann. Die Hip-Hop-Heads ärgern sich, wenn wir auf einmal Punk-Rock machen, die Punk-Heads ärgern sich, wenn ich auf einmal Schnulzen am Klavier spiele, und die Real-Keeper ärgern sich, wenn Panik Panzer sein Auto-Tune-Gerät auspackt und alle ärgern sich, wenn Koljah das Publikum beschimpft. Es ist also ein buntes Potpourri von so vielen Dingen, dass man sich mit ganz großer Sicherheit an ein bis zwei Stellen des Konzerts lieber gewünscht hätte, gerade Bier zu holen. In der restlichen Zeit ist aber sicher was dabei, worüber man sich total freut.

Antilopen Gang live in der Kulturarena: 12. August, 20 Uhr, Karten unter www.ticketshop-thueringen.de