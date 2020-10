Daniel Heide setzt Sonatenzyklus bravourös fort

Weimar. Vor dem Lockdown ab 2. November stehen in der Weimarer Notenbank an diesem Wochenende zwei weitere Konzerte auf dem Programm.

Mit seinen Beethoven-Klavierkonzerten hat Daniel Heide sich längst ein großes Stammpublikum erobert. Doch die überwältigende Nachfrage bei seinem 5. Sonatenabend am Freitagabend in der Notenbank überraschte selbst den Künstler. Deshalb wiederholt der Weimarer Pianist das Konzertprogramm am Samstag, 31. Oktober, 17 Uhr. Daniel Heide hat sich in den konzertlosen Wochen des ersten Lockdowns mit dem Sonatenzyklus Ludwig van Beethovens vertraut gemacht. Und er hat bei seinem intensivem Studium einen ganz eigenen Zugang gefunden.

Beethovens 1795 komponierte erste Klaviersonate in f-Moll hatte er an den Anfang des 5. Sonatenabends gesetzt. Souverän arbeitete er die emotionale Gespanntheit des ersten Satzes heraus, welche bereits die Grundidee des Kopfsatzes der großen f-Moll-Sonate op. 57, der Appassionata, andeutet. Auch seine individuelle Interpretation der Klaviersonate No. 7 in D-Dur bewies, dass Daniel Heide auf dem besten Weg ist, in die Liga der Großmeister am Klavier aufzusteigen. Das populäre Klavierstück „Für Elise“ lotete er ebenso intensiv aus und ließ dem berühmten Klavierstück neben aller Anmut doch sein Geheimnis und eine gewisse Düsternis. Für den anhaltenden Applaus dankte Daniel Heide mit einer bravourösen Zugabe.

Wer das Konzert noch einmal erleben möchte: Samstag, 31. Oktober, 17 Uhr, wird es in der Notenbank, Steubenstraße 15, wiederholt. Ein allerletztes Konzert vor dem November-Lockdown folgt in der Notenbank am Sonntag, 1. November, 20 Uhr: Der Weimarer Kontrabassist Matthias Eichhorn setzt seine „Jazz Autumn Nights“ fort. Es musiziert das Quartett um den Leipziger Saxophonisten Michael Arnold, gemeinsam mit dem Weimarer Pianisten Matthias Bätzel und dem Schlagzeuger Heiko Jung.