Daniel Heide spielt Beethoven

Nicht als Liedbegleiter, sondern als Solist ist der Weimarer Pianist Daniel Heide am Samstag, 13. Juni, 20.30 Uhr, im Saal der Notenbank an der Steubenstraße 15 zu erleben. Auf seinem Konzertprogramm stehen Klaviersonaten von Beethoven. Dazu erklärt Daniel Heide: „Die seit Anfang März anhaltende Coronakrise hat es für Freischaffende nicht leicht gemacht. Ich habe die plötzliche frei gewordene Zeit unter anderem dafür genutzt, einen großen Teil der Sonaten von Beethoven zu studieren.“ Weil von Samstag, 13. März, an Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen wieder möglich sind, habe er sich spontan entschlossen, diesen besonderen Tag mit einem Konzert zu feiern. Auf seinem Programm stehen Beethovens Klaviersonaten No. 8 in c-Moll op. 13 „Pathétique“, No. 9 in E-Dur op. 14/1, No. 10 in G-Dur op. 14/2 und No. 13 in Es-Dur op. 27/1. Daniel Heide weist darauf hin, dass die Hygieneregeln maximal 50 Zuhörer zulassen.

Kartenreservierung unter Tel. 0179/5057718, Karten zu 18 Euro an der Abendkasse