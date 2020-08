Daniel Heide spielt Beethoven

Im dritten Abend seines Weimarer Beethoven-Sonaten-Zyklus widmet sich Daniel Heide am Donnerstag, 27. August, in der Notenbank an der Steubenstraße 15 drei besonderen Werken Beethovenscher Klaviermusik. Auf dem Programm stehen dieses Mal die Sonaten No. 30, E-Dur op. 109 und No. 31, As-Dur op. 110 sowie die Sechs Bagatellen op. 126. Beethovens Spätwerk umweht seit je her eine besondere Aura, stellen quasi die Quintessenz seiner kompositorischen Entwicklung dar. Die klassische Sonatenform wird erweitert und um freie Teile und Fugen ergänzt. Für den Pianisten stellen diese Sonaten eine besondere Herausforderung in gestalterischer und klanglicher Hinsicht dar. Außerordentliche Intimität und Eindringlichkeit stehen oft Schroffheit gegenüber.

