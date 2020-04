Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Daniel Heide trifft Barbara Lüdde

Seine Gesprächsreihe „Brotlose Kunst“ setzt Daniel Heide am Mittwoch, 29. April, 20 Uhr, fort. Wegen der Coronakrise bietet die ACC Galerie das fünfte Gespräch jedoch nur im Videostream an. Daniel Heide spricht mit Barbara Lüdde. E-Musik trifft Punk, „elitärer“ Pianist und Kulturschaffender trifft eine Künstlerin der queerfeministischen Subkultur. Beide sind in Weimar geboren, er lebt und arbeitet noch in seiner Heimatstadt, während sie in Hamburg Kunst studierte und dort als Illustratorin lebt.

Zugangslink unter www.acc-weimar.de