Daniel Heide trifft Helmut Brade

Daniel Heide nimmt seine Gesprächsreihe „Brotlose Kunst“ am Donnerstag, 29. Oktober, um 20 Uhr wieder auf. Doch aufgrund der Corona-Pandemie findet der Gesprächsabend nicht in der ACC Galerie, sondern im Saal der Notenbank an der Steubenstraße 15 statt. In Opus 6 dieser Talkreihe zwischen Plauderei und Aufklärung wagt sich der gastgebende Weimarer Pianist und Kulturschaffende Daniel Heide mit Annäherungsversuchen auf unbekanntes Terrain. Diesmal pirscht er sich durchs Unterholz des Kunstbetriebs an den Grafiker, Bühnenbildner und Gestalter Helmut Brade heran. Ein Urgestein von der Saale, studierte der 83-jährige Hallenser Kunst auf „der Burg“ Giebichenstein und lehrte Kommunikationsdesign. Die Veranstaltung wird ebenso als Live-Stream verfügbar sein, der Zugangslink ist unter www.acc-weimar.de abrufbar.