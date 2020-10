Danilo Kunze überzeugt die Jury

Der 21-jährige Danilo Kunze aus Birkungen gewinnt den Deutschen Gitarrenpreis 2020 in Darmstadt. Hier ist er in seiner Heimat vor der Burg Scharfenstein zu sehen.

Daniló Kunze (21), Student an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, gewann in Darmstadt den mit 3000 Euro dotierten Deutschen Gitarrenpreis 2020. „Ich freue mich außerordentlich über diesen Erfolg von Daniló“, sagt sein Hauptfachlehrer Thomas Müller-Pering. „Der Deutsche Gitarrenpreis ist ein wichtiger Baustein in seiner noch jungen Karriere.“ Der im Eichsfeld geborene Daniló Kunze besuchte zunächst ab der 7. Klasse das Musikgymnasium Schloss Belvedere als Hochbegabtenzentrum der Weimarer Musikhochschule und war bereits mehrfach Preisträger bei „Jugend musiziert“ und beim „Anna Amalia“-Gitarrenwettbewerb in Weimar.

Bewerbung zum nationalen Wettbewerb per Musikvideo

Aus aktuellem Anlass fand der Wettbewerb unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Per Video konnten sich Musikstudenten aus aller Welt, die in Deutschland im Fach klassische Gitarre ihre Ausbildung erhalten, für den Wettstreit bewerben. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine schriftliche Empfehlung des Lehrers. Aus den eingestellten Videos wurden zunächst zehn Vorfinalisten ausgewählt, unter denen auch Danilo Kunze war. „Sein Ehrgeiz war geweckt“, erzählt sein Vater Maik Kunze. Von einer Jury wurden alle Vor-Finalisten noch einmal gesichtet und sechs von ihnen zum Halbfinale in die Akademie für Tonkunst eingeladen.

Am vergangenen Samstag wurde es dann spannend. Jeder Teilnehmer konnte sich mit einem 25-minütigen freien Programm sowie dem Pflichtstück „Homenaje“ von Komponist Manuel De Falla präsentieren und sich so ins das Finale spielen. Für das Finale konnten sich letztendlich drei Gitarristen qualifizieren, unter denen sich neben Daniló Kunze ein weiterer Weimarer Gitarrenstudent befand: Lucija Štivčević, der im 3. Semester ebenfalls bei Thomas Müller-Pering studiert.

Noch einmal spielten die Finalisten vor der hochkarätig besetzten Jury ein 40-minütiges Programm, welches keine Wiederholung aus dem Semifinale beinhalten durfte und kämpften um den ersten Preis. „Für uns als Eltern war das eine völlig neue Wettbewerbserfahrung, und dem Veranstalter Darmstädter Gitarrentage unter Leitung von Tilman Hoppstock gilt ein besonderes Dankeschön“, so Maik Kunze. „Die Bekanntgabe des Gewinners war noch einmal ein gelungener Höhepunkt der Veranstaltung, und Daniló war außer sich vor Freude über den Erfolg und den Gewinn des Titels Deutscher Gitarrenpreis 2020.“

Dieser Preis ist mit 3000 Euro dotiert und außerdem mit einer Bronzestatue des Bildhauers Thomas Duttenhöfer mit gravierter Messingplakette im Wert von 1000 Euro. Auch wird Danilo Kunze ein Konzertauftritt beim Deutschen Gitarrenpreis 2021 oder bei den Darmstädter Gitarrentagen 2021 in Aussicht gestellt.

Weiterhin sind Konzertauftritte in Hamburg, Weimar, Kassel, Usingen und beim Sommerfestival in Castell’Arquato in Italien im kommenden Jahr geplant.

Lucija Štivčević gewann einen Sonderpreis für die beste Interpretation von Manuel de Fallas „Homenaje“.