Dankeschön an Kindergärten in und um Weimar

Am Ende eines schwierigen, aber dennoch erfolgreichen Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung der Firma Dach Schneider Weimar GmbH beschlossen, zu Weihnachten Kindergärten in der Region zu unterstützen. Das teilte Michael Schneider, einer der drei Geschäftsführer des Betriebes, mit.

So würden alle Kindergärten, in denen Mitarbeiterkinder der Firma Dach Schneider betreut werden, eine Spende erhalten. Michael Schneider sagte dazu: „Gewürdigt wird das teils außerordentliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen und die sehr gute Zusammenarbeit bei der Abstimmung von notwendiger Betreuung in diesem Jahr. Insgesamt gehen damit 11.000 Euro an insgesamt 13 Kindergärten.“

Für einen Bauhandwerksbetrieb mit Montagetätigkeit sei es oft nicht einfach, das Arbeitsumfeld familienfreundlich zu gestalten, räumte der Geschäftsführer ein. Das in Umpferstedt ansässige Unternehmen versucht, dies durch eine besondere Geste gegenüber den Mitarbeitern ein wenig wettzumachen, fügte Michael Schneider ergänzend hinzu: „Aus diesem Grund übernimmt das Unternehmen auch seit Jahren die Kindergartenbeiträge für alle Mitarbeiter“, rief er in Erinnerung.

Der Familienbetrieb mit mehr als 80 Mitarbeitern besteht seit nunmehr 95 Jahren. Er war am 25. Mai 1925 als Dachdeckerei Walter Schneider in Weimar gegründet worden.