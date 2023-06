Eine Tröbsdorfer Delegation war erstmals seit Corona wieder in Oberdiebach am Rhein zu Gast.

Darum ist es am Rhein so schön

Tröbsdorf. Der Tröbsdorfer Ortsverein organisierte erstmals seit Corona wieder eine Partnerschaftsfahrt nach Oberdiebach am Rhein.

Eine Delegation aus Tröbsdorf besuchte in diesem Monat ihre Partnergemeinde Oberdiebach am Rhein. „Unsere 25-köpfige Gruppe wurde herzlich in der Fürstenberghalle in Oberdiebach empfangen und konnte nicht zuletzt dadurch alte Freundschaften aufrechterhalten“, schilderte Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf.

Die Tröbsdorfer besuchten das Kloster Maria Laach und unternahmen eine Schifffahrt auf dem Rhein zum höchsten Kaltwasser-Geysir der Welt in Andernach. In Gasthäusern genossen sie die regionale Küche und hatten die Möglichkeit, sich mit den Oberdiebachern auszutauschen. Die Reise hatte der Ortsverein Tröbsdorf organisiert – mit einem Zwischenstopp in der Unesco-Modellstadt Alsfeld.

Die Bürgermeister der beiden Partnergemeinden, Bernhard Laudert und Matthias Hopf, diskutierten außerdem über die Herausforderungen in der Kommunalpolitik beider Regionen und die anstehenden Kommunalwahlen. Zudem wünschten sie sich, dass die inzwischen 32-jährige Partnerschaft noch mehr jüngere Leute interessiere, die auch die Treffen bereichern.

Die Corona-Pandemie hatte dazu geführt, dass die Tröbsdorfer letztmals 2019 in Oberdiebach weilten. Die Freunde aus dem Mittelrheintal waren bereits 2022 wieder hier zu Besuch. Fürs kommende Jahr haben sie sich erneut in Tröbsdorf angekündigt.