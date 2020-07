Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das digitale Semester Revue passieren lassen

Zur virtuellen Jahresschau „summaery2020 remote“ lädt die Bauhaus-Universität Weimar vom 30. Juli, bis zum 2. August ein. Eröffnet wird das Online-Event am Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr per Livestream aus dem Foyer der Universitätsbibliothek. Unter dem Motto „Let’s talk about summaery“ erwartet die Zuschauenden ein zweistündiges Programm mit Talkgästen aus der Universität, Live-Schalten zu Projekten und Live-Musik von der Weimarer Band iULL.

Traditionell eröffnet Winfried Speitkamp, Präsident der Bauhaus-Universität Weimar, die Jahresschau. Anschließend führt Moderator Jasper Andresen durch den Abend. In wechselnden Talkrunden lassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrende und Studierende dabei das digitale Semester Revue passieren: Was ist in Forschung, Kunst und Lehre passiert? Welche neuen Formate sind in der Coronakrise entstanden? Und wie geht es im Wintersemester weiter? Ausgewählte Projekte geben Einblicke, womit sich Studierende und Lehrende im Sommersemester beschäftigt haben.

So hat die Pandemie das Semester nicht nur durch die veränderten Rahmenbedingungen, sondern auch inhaltlich geprägt: Zum einen setzten sich die Studierenden künstlerisch und wissenschaftlich mit den Auswirkungen der Pandemie auf das gesellschaftliche Zusammenleben auseinander. Zum anderen stellten sie ganz praktische Überlegungen an, wie ein Umgang mit und wie ein Schutz vor dem Virus aussehen kann. Aber auch andere gesellschaftlich relevante Themen wie Fragen des Umweltschutzes, der nachhaltigen Ressourcennutzung oder Rassismus wurden aufgegriffen. Einen weiteren Themenkomplex bilden außerdem neue und innovative Online-Formate, wie 360-Grad-Technologie, virtuelle Rundgänge oder Online-Ausstellungen. Ein Online-Guide hilft dabei, durch die digitale Oberfläche der Summaery zu navigieren und alle Themenfelder und Projekte zu entdecken.

www.uni-weimar.de/summaery