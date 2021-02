Das Ende der Extreme

Genießen wir diesen Donnerstag noch. Ab Freitag bewegen sich die Temperaturen wieder in jenen Bereich, in den sie Ende Februar eigentlich noch gehören. So angenehm die warmen Tage waren, sie nagten bereits wieder an dem Effekt, den uns der viele Schnee beschert hatte: Der Boden bekam die Feuchtigkeit endlich mal nicht nur an der Oberfläche.

Wie viel Wasser dem Boden gefehlt hat, das lässt sich daran ablesen, dass wir nicht einmal in die Nähe eines echten Hochwassers geraten sind. Besonders die Waldböden haben das Schmelzwasser aufgenommen, wie ein Schwamm.

Die kommenden Tage versprechen in unserer Region auch nicht unbedingt sintflutartigen Regen. Aber immerhin ist die einwöchige Trockenheit vorbei. Wen das nicht tröstet, dem sei gesagt, dass mit dem meteorologischen Frühlingsanfang am kommenden Montag, dem 1. März, zumindest wieder zweistellige Plusgrade vorhergesagt sind.

Die minus 20 Grad und kälter vor 14 Tagen im Gedächtnis, liegen die erwarteten zehn bis zwölf Grad Celsius immerhin um 30 Grad darüber. Sie dürften sich auch noch mild anfühlen und sind eben keines jener Extreme, die wir gerade hinter uns haben. Diese Extreme nebeneinander sind es auch, die nicht eine passende Bauernregel für uns finden lassen. Dieser Februar war wirklich ein besonderer.