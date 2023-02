Ein gemütlicher Jazz-Abend mit Mavi Pasha in der Villa Ingrid.

Das erste Konzert nach der Flucht: Krimtatarische Lieder und Kultur in Weimars Villa Ingrid

Weimar. Informationsabend und Konzert mit Mavi Pasha in Weimars Villa Ingrid macht auf krimtatarische Kunst und Kultur aufmerksam.

Auf der Veranstaltung „Krimtatarische Lieder und Kultur“ hatte Sarah Reinke in der Villa Ingrid von der Gesellschaft für bedrohte Völker über die Geschichte und Menschenrechtslage der Krimtataren informiert. „Dieses indigene Volk der Krim, mit einer eignen zur Gruppe der nordwestlichen Turksprachen gehörenden Sprache, ist Nachkomme vieler Völker, die dort lebten, unter anderem Taurer, antike Griechen, Chasaren, Skythen, Hunnen, Kumanen, Krimgoten, Venezianer, Genueser und Tataren“, fasst Norman Heydenreich von der Villa Ingrid zusammen. Diese gründeten 1441 das Krim-Khana, das bis zu dessen Eroberung und Annexion 1783 in das russische Reich bestand.

Leidvolle Geschichte der Krimtataren

„Durch staatlich geförderte Ansiedlung russischer Siedler auf der Krim wurden die meisten Krimtataren in die Emigration getrieben“, so Norman Heydenreich weiter. Die noch verbliebenen rund 238.500 Krimtatarinnen und Krimtataren wurden 1944 unter Stalin in Viehwaggons nach Zentralasien deportiert. Bis zu 44 Prozent der Deportierten starben.

Erst Ende der 1980er-Jahre durften die Krimtataren allmählich zurückkehren. Doch schon 2014 verloren wieder zehntausende Krimtataren durch die völkerrechtswidrige russische Besetzung der Halbinsel Krim ihre Heimat. Viele flohen auf das ukrainische Festland, so Norman Heydenreich.

In den 2022 von der russischen Armee gewaltsam eroberten Gebieten der Ukraine sind sie systematischer Verfolgung ausgesetzt. „Pressefreiheit, Menschen- und Bürgerrechte sind stark eingeschränkt, krimtatarisches und ukrainisches Fernsehen verboten.“ Krimtatarische Männer werden überdurchschnittlich oft mit Gewalt in die russische Armee gezwungen und sollen dort gegen ihre Landsleute kämpfen. „So wiederholt sich die leidvolle Geschichte der Vertreibung und Flucht durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine“, erläutert Norman Heydenreich.

Im Mittelpunkt des Kulturabends standen krimtatarische Lieder, die von den Sängerinnen Maire und Mavile Pashaieva vorgetragen und von Elvis Çolpuh begleitet wurden. Durch Bilder wurden traditionelle Architektur, Lebensweise und Kleider sichtbar.

Jazz-Abend mit Mavile Pashaieva

Sängerin Mavile Pashaieva stand am Dienstag gleich zum zweiten Mal auf der Bühne der Villa Ingrid. Unter dem Titel „A Cozy Jazzy Evening“ standen Lieder aus Jazz, Blues und Soul auf dem Programm. Alle Einnahmen und Spenden kamen dem Erhalt der krimtatarischen Kultur und der Künstlerin zugute, so Norman Heydenreich. Für die Sängerin waren die Auftritte die ersten, die sie seit ihrer Flucht nach Deutschland bestritt.