Eberhard Eckart gibt das Friedenslicht an Helga Wagner weiter.

Bewohner können ihre eigenen Kerzen daran anzünden -- in mehreren Kirchen der Stadt

Das Friedenslicht ist in Weimar

Weimar. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Weimars Kirchen angekommen. Der katholische Gemeindereferent Eberhard Eckart hat es wie in jedem Jahr mit Pfadfindern in die Stadt geholt. Auf das traditionelle Verteilen vor der Krippe auf dem Markt musste er diesmal allerdings verzichten.

Das Friedenslicht ist in den evangelischen und katholischen Kirchen in Weimar zu deren Öffnungszeiten zu erhalten. Nach Bad Berka und Kranichfeld soll es ebenfalls schon geholt worden sein. Auch Weimars Oberbürgermeister bekam von Eberhard Eckart das Friedenslicht. mb