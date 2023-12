Weimar Mit einer ökumenischen Feier etwas Hoffnung spenden.

Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Weimar möchte auch in diesem Jahr Hoffnung spenden und veranstaltet am Freitag, dem 22. Dezember, um 11 Uhr eine ökumenische Feier auf dem Markt. Im Rahmen der Feier werde auch das Friedenslicht verteilt, passend zu dem diesjährigen Motto „Auf der Suche nach Frieden“. Besonders in der aktuellen Zeit ist die Welt von furchtbaren Konflikten geplagt und zeigt nur nochmal, wie fragil der Friede in unserer Welt ist. Das Friedenslicht soll an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden erinnern, der bei der Geburt Christi in Bethlehem verkündet wurde.

Das Friedenslicht soll auch als Symbol der Hoffnung dienen, heißt es vom Kirchenkreis weiter. Es soll daran erinnern, dass es selbst in den aussichtslosesten und bedrückendsten Momenten Hoffnung geben und diese Hoffnung wie ein Licht bei der Suche nach Frieden helfen kann. Viele Menschen fragen sich, wie wir Zeiten, in denen uns tagtäglich unbegreifliche Nachrichten aus dem Nahen Osten, der Ukraine und so vielen weiteren Regionen und Ländern erreichen, Frieden finden können. Um auf der Suche nach Frieden nicht mutlos zu werden, könnte es helfen, kleine Schritte zu gehen, um das große Ziel zu erreichen und gemeinsam ein Friedenslicht zu entzünden, heißt es.