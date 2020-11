Das halbe Dorf in Tiefengruben beim Herbstputz

Stolze 65 Mitstreiter zählte Ortsteilbürgermeister Axel Pollex übers Wochenende zum traditionellen Herbstputz in Tiefengruben. Sie befreiten Grünstreifen und Anlagen vor ihren Häusern vom Laub und machten sich an den öffentlichen Anlagen nützlich. Andreas Nicolai fuhr mit seinem Traktorgespann den Schnitt vom Obstbau-Rundweg zum großen Container an der Kirche, der nur durch ständiges Verdichten ausreichte. Derweil pflanzten Maik Kirchhof und Sebastian Mayer neue Buchenhecken auf dem Friedhof und am Spielplatz. Andere machten sich am Weg zur Kläranlage zu schaffen.