Weimarer Land Im alten Jahr geht noch etwas, und das neue verspricht erste Höhepunkte. Das ist los im Weimarer Land.

Erstes Neujahrskonzert in Sachsenhausens Kirche

In Sachsenhausen wird am 1. Januar um 16 Uhr erstmalig zu einem Neujahrskonzert in die Kirche St. Kilian eingeladen. Weimarpreisträger Michael von Hintzenstern spielt an der klanggewaltigen Witzmannorgel von 1843 weihnachtliche und virtuose Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Franz Liszt, César Franck und Louis Lefebure-Wély. Das Instrument verfügt über 20 Register und wurde von 1997 bis 2000 umfassend restauriert. Es gehört zu den schönsten Orgeln des Landkreises. Der Eintritt zum Konzert am kommenden Montag ist frei.

Mit Bad Berkas Orgel ins neue Jahr

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bad Berka hat für Sonntag zum traditionellen Silvesterkonzert um 23 Uhr in die Stadtkirche St. Marien eingeladen. An der Böhm-Orgel spielt Mina Ha aus Weimar. Anschließend stoßen die Gäste in guter Tradition vor der Kirche zum Jahreswechsel an.

Aprés-Ski-Party in der Magdalaer Grotte

Auch ohne Schnee richtet die Grottengemeinschaft von Magdala kurz vor Toresschluss in ihrem geschichtsträchtigen Naherholungszentrum wieder eine Aprés-Ski-Party aus. Die sportliche wie fröhliche Sause steigt am Samstag, 30. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in der Magdalaer Grotte. Der Eintritt ist frei.

Zwei neue Fahrzeuge für Bad Berkas Feuerwehr

Erwartungsfroh schaut auch Bad Berkas Feuerwehr aufs neue Jahr. Am nächsten Donnerstag, 4. Januar, kann die Stützpunktfeuerwehr des Südkreises gleich zwei neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuge HLF 20 in Empfang nehmen, eines vom Landkreis und eines von der Stadt für den örtlichen Brandschutz. Beide Einsatzfahrzeuge gehen damit früher als erwartet in Dienst.