Das Känguru in Weimar trägt jetzt Maske

Ab sofort berät der Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru an der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Weimar und an der Ackerwand 11-15 in Apolda wieder im persönlichen Kontakt. Anne-Kathrin Lange und Benjamin Schumann vom Mehrgenerationenhaus Weimar-West überreichten am Mittwoch einen Korb voller Masken, die dort von fleißigen Händen angefertigt wurden. Konstanze Winterstein-Walther ist froh: „Jetzt können Kinder und Jugendliche wieder zur persönlichen Beratung kommen. Wer keine eigene Maske hat, bekommt hier eine. Wir sind sehr dankbar für diese Spende“. Die Känguru-Mitarbeiterinnen tragen auch Masken – durchsichtige Schutzschilder, von denen die Kinder sagen: „Die sehen aus wie ein Ritterinnenhelm“, berichtet Winterstein-Walther.