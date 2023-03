Das kann man sich schenken

Jens Lehnert über Werbung rund um den Frauentag.

Zugegeben, als alter weißer Mann tue ich mich schwer damit, geschlechtliche Gleichstellung in die heute modernen Worte zu fassen – ganz gleich, ob die Sprechpause mit Sternchen, Unterstrich oder Binnenmajuskel (großes I mitten im Wort) dargestellt wird. Und wie alle alten weißen Männer begründe ich das damit, dass Eleganz und Ästhetik der Sprache darunter leiden. Ein Beispiel, dass manch gegenderte Konstruktion grammatikalisch mit dem Krückstock unterwegs ist, kam mir erst jüngst zu Ohren. Da sprach jemand von Bäuer*Innen. Keine Ahnung, ob sich der Bäuer da mitgemeint fühlt. Korrekt müsste es wohl Bauer*Innen heißen. Aber eigentlich ist das Haarspalterei. Nur durch die Einsicht, dass das Thema relevant ist und sich nicht einfach jovial wegwitzeln lässt, schleift sich womöglich irgendwann auch Eleganz in den Gebrauch ein.

Offenbar gibt es auch in der oft als modern, angesagt und jung gepriesenen Werbewirtschaft noch viele alte Männer, die zu wissen glauben, was Frauen wollen. Gleichstellung scheint da egal. Alte Rollenbilder und Klischees diktieren das Buhlen um die Zielgruppe – zumindest, wenn damit die alten weißen Männer der umworbenen Frauen angesprochen werden sollen.

So stand mein Handy dieser Tage kaum still. Ständig ploppten Werbemails mit Geschenk-Empfehlungen zum Frauentag auf. Und womit sollte Mann seine wertgeschätzte Frau demnach überraschen? Dreimal dürfen Sie raten. Natürlich: mit Handtaschen, Schmuck und Schuhen. So jedenfalls verkündeten es gegenwärtige Werbebotschaften.

Die Krone setzten dem Ganzen eine Werbemail auf, die am Frauentagsmorgen aus dem Spam-Ordner grüßte. Die Offerte zum Tage: „Überraschen Sie die Frauen mit Ihrer Potenz! Frauen sind sprachlos.“ Ganz bestimmt!