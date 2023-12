Guten Morgen, Weimar! Das macht Hoffnung: Schweizer erlebt in Weimar ungewöhnliche Nächstenliebe

Susanne Seide über eine besonders nette Geste

Die Weihnachtszeit schien Peter Sturzenegger aus Genf die richtige Zeit, um über eine „besonders erwähnenswerte Hilfsbereitschaft“ zu berichten. Und er hat uneingeschränkt recht.

Nach einem Besuch der Gedenkstätte Buchenwald im September verpasste der 74-jährige Schweizer den Bus in die Stadt. Weil der nächste erst in zwei Stunden kommen würde, entschloss sich der Genfer, die rund sieben Kilometer „unter die Füße zu nehmen“, da es so nicht länger dauern würde als zu warten.

Nach wenigen Hundert Metern kam Peter Sturzenegger ein roter Skoda entgegen, hielt an. Beinahe entschuldigend sagte der Fahrer, dass er bereits an ihm vorbeigefahren sei, aber wegen des Verkehrs nicht anhalten konnte, und fragte: „Benötigen Sie Hilfe?“ Woraufhin der Schweizer verneinte und die Vorgeschichte erzählte. Kurzerhand ließ der Mann seine Frau und sein Kind aussteigen, um Platz im Wagen zu schaffen, „und fuhr mich liebenswürdigerweise nach Weimar“.

Dieses Zeichen von Nächstenliebe verdient es, erzählt zu werden. Gerade vor dem Weihnachtsfest, das für Sie hoffentlich ein schönes wird!