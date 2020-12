Das Mon Ami am Goetheplatz in Weimar ist wie alle Kulturhäuser auf absehbare Zeit geschlossen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Das Mon Ami ist in Weimar als Impfstelle im Gespräch

Die drastisch steigenden Infektionszahlen haben jetzt auch die Entscheidung für den Standort des Weimarer Impfzentrums noch einmal in Frage gestellt. Weil mit den Infektionen auch der Bedarf an Abstrichtests gewachsen ist, musste das Gesundheitsamt eine zweite Abstrichstelle an der Florian-Geyer-Straße einrichten. Damit war allerdings die Abgrenzung vom dort geplanten Impfzentrum und der Abstrichstelle noch schwieriger. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.