Das Neinhorn kommt nach Weimar

Weimar. Regelmäßig gibt das Kimugi-Theater aus Gießen Gastspiele in Weimar – Jetzt auch wieder mit dem Neinhorn.

Das Theater-Gastspiel „Das Neinhorn“ vom Kimugi-Theater wird am Mittwoch, 1. November, im Mon Ami in Weimar aufgeführt. Basierend auf dem gleichnamigen Kult-Kinderbuch von Marc-Uwe Kling, Autor von „Die Känguru Chroniken“, handelt das Stück von einer Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und viel Spaß. Es finden jeweils zwei Aufführungen um 14 und 17 Uhr statt. Tickets können an der Tageskasse erworben werden oder per E-Mail reserviert werden unter: neinhorn-tickets@gmx.de.