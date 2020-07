Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Phänomen Nietzsche

Mit dem Phänomen Nietzsche von seinen Anfängen bis heute beschäftigt sich Helmut Heit in seinem Vortrag im Studienzentrum der Anna Amalia Bibliothek am Mittwoch, 15. Juli, ab 18 Uhr. Obwohl Friedrich Nietzsche, bereits geistig umnachtet, nur wenige Jahre in Weimar verbrachte, begann hier seine Karriere zu einem kulturellen Weltereignis. Helmut Heit leitet seit 2019 das Kolleg Friedrich Nietzsche der Klassik Stiftung Weimar und verantwortet „Nietzsche Superstar. Ein Parcours der Moderne“. Eintritt frei, im Zuge der Corona-Prävention ist die Teilnahme nur begrenzt möglich.