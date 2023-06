Das sagenhafte Kranichfeld ist auch im Sommer schneesicher

Kranichfeld. Um Frau Holle ranken sich viele Sagen. In einem Höhlensystem unterhalb der ehemaligen Schleusenburg im Ilmstädtchen Kranichfeld soll sie einen ihrer Wohnsitze haben.

880 Jahre ist es her, dass Kranichfeld vor den Süd-Toren Erfurts und Weimars erstmals Erwähnung in einem bekannten Schriftstück fand. In einer Schenkungsurkunde sind die Herren „Volrad und Siegfried von Cranechfelt“ als Zeugen genannt. Es waren wohl Franken, die diesen Landstrich für sich beanspruchten und bei der Namenswahl die in der Ilmaue rastenden Kraniche im Sinn hatten.

Wie ein Wächter thront das Kranichfelder Oberschloss über der Zweiburgenstadt und dem Ilmtal. Foto: Karolin Leipold / Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Der Beiname „Zweiburgenstadt“ zeugt bis heute von der Wehrhaftigkeit, der es seinerzeit offenbar im Ilmtal bedurfte. Neben den beiden erhaltenen Wahrzeichen, der Niederburg und dem Oberschloss, standen um das 12. Jahrhundert hier noch die Schleusenburg, die Enzenburg und eine Befestigung auf dem heute das „Neue Mahl“ genannten Hügel. So viel Trutz schien nötig, um sich gegen Slawen, die im Mittelalter nach Thüringen vordrangen, abzugrenzen sowie zum Schutz der Verkehrs- und Handelswege, die durch die Tal-Enge führten.

Nicht nur nach außen hatte sich Kranichfeld zu verteidigen. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts, als die Burggrafen von Kirchberg ihren gemeinsamen Besitz an Niederburg und Oberschloss an die Grafen Reuß von Plauen und jene von Gleichen-Blankenhain verkauften, war die Stadt politisch geteilt – immerhin bis 1912. In und um Kranichfeld herrschte lange ein Durcheinander von Grenzen. Sie verliefen selbst durch Gebäude, Wohnungen und sogar Zimmer. Die Herrschaften wechselten oft, zuletzt unterstand das Oberschloss dem Herzogtum Meiningen, die Niederburg dem Großherzogtum Sachsen-Weimar.

Baumbach-Freund Otto Hahn ist auch Märchen-Fan und Sammler und gestaltete bereits mehrere märchenhafte Ausstellungen im Geburtshaus Rudolf Baumbachs. Foto: Bernd Rödger

In diesem Gemenge entstand Einiges, das von sich bis heute reden macht – ganz Reales und nicht wenig Gemutmaßtes. Zu den verbrieften Dingen auf Kranichfelds Haben-Seite gehört es seit 1840, Geburtsstadt des Heimatdichters Rudolf Baumbach zu sein. Dessen berühmteste Hinterlassenschaft ist der Text zum Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“. Auch seine Märchen werden bis heute erzählt.

Eine Märchengestalt ist besonders mit dem Namen Kranichfelds verbunden: Frau Holle. Seit über 150 Jahren wird das „Holloch“, ein Höhlensystem unterhalb der ehemaligen Schleusenburg, mit ihr in Verbindung gebracht. Im Berg soll sie einen ihrer Wohnsitze gehabt haben. Von dort aus soll Frau Holle, die in Überlieferungen auch Holde, Hulda oder Holla genannt wird und die es nicht nur schneien ließ, insbesondere in den „zwölf heiligen Nächten“ mit ihrem „Wilden Heer“ durch Thüringen gezogen sein, um die Felder zu segnen.

Auch Rudolf Baumbach verewigte seine „Frau Holde“. Foto: Meininger Museen / Archiv

Schon mehrfach erzählten Ausstellungen im Kranichfelder Baumbachhaus, was die Gebrüder Grimm aussparten: Frau Holles mythologische Wurzeln reichen bis zu den Germanen, die sie als Göttin Freya oder Frigg, als „Mutter Erde“ und Gemahlin Wodans verehrten.

Die Geschichte um Frau Holle und ihr Tête-à-Tête mit Kranichfeld griffen in der Historie zahlreiche Autoren auf, so der Märchensammler Ludwig Bechstein im Thüringer Sagenbuch von 1858. Und natürlich huldigte auch Rudolf Baumbach seiner „Holden“. In Meiningen schrieb er 1887 das „Lied vom Hütes“, in dem er Frau Holle die Thüringer Klöße erfinden ließ.

Wo liegt das „Holloch“?

Die Lage des Kranichfelder „Holloch“ nahe der Kirchbrücke beschreibt Valentin Hopf bereits im „Saalfelder Sagenbüchlein“ von 1917: „Auf der rechten Seite der Ilm am Fuße des Niederschloss-Berges befindet sich eine Grotte, das Hollenloch. Hier soll Frau Holle ihren Ausgang nehmen, wenn sie alljährlich ihren Umzug im Lande hält. Auch wird das Holloch von älteren Einwohnern der Stadt Kindelsbrunnen genannt, weil angeblich von hier die Kranichfelder Kinder kommen.“

In der Serie „Sagenhaft“ stellen wir Orte der Region vor, um die sich Geschichten und Sagen ranken.