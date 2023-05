Das steht diese Woche in Weimars Spiegelzelt an

Weimar. Willy Astor, Keimzeit und Mirja Boes waren über das Wochenende in Weimar. Dies Künstler sind in dieser Woche zu Gast.

Über das Wochenende gab es gleich mehrere Konzerte und Veranstaltungen im Köstritzer Spiegelzelt. Am Sonntag gastierten Willy Astor und die Autobahnkapelle unter dem Dach des historischen „dans paleis“ aus dem Holland der Jahrhundertwende. Bereits am Freitag stand die Band Keimzeit auf der Bühne und am Samstag war Mirja Boes zu Gast in Weimar.

Schon an diesem Dienstag geht es im Spiegelzelt weiter. Dann steht Weltmusik von Quadro Nuevo auf dem Programm. Mit „Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt“ ist am Mittwoch Horst Evers zu erleben. Sarah Bosetti und Hagen Rether kommen am Donnerstag und Freitag.

Für alle Veranstaltungen sind noch Tickets zu haben.