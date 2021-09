Das Weimarer Kinderbüro ruft zur U-18-Wahl

Weimar. Abgabe der Stimmen startet am 15. September. Schulen, Kinderhaus und Nordlicht machen ebenso mit.

Das Kinderbüro richtet zur Bundestagswahl 2021 erneut ein U18-Wahllokal ein. Das bildungspolitische Projekt U18 setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche sich politisch laut und sichtbar ausdrücken.

Mitmachen können alle Minderjährigen, die sich in Deutschland aufhalten. „Ungeachtet von Status, Schuhgröße, Geschlecht, Anorakfarbe, Musikgeschmack und Religion“, betonte die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß. Die Kinder sollten aber alt genug sein, um sich selbst eine Meinung zu bilden, sie sollten den Wahlzettel verstehen und ihr Kreuz machen können. Damit sich die Jungwähler auf die Stimmabgabe vorbereiten können, hat das Kinderbüro umfangreiches Material auf seiner Website unter www.kinderbuero-weimar.de zusammengetragen.

U18-Wahlen werden seit dem Jahr 1996 immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten. „Für das Kinderbüro als Kinderinteressenvertretung ist die U18-Wahl eine gute Möglichkeit, demokratische Bildung erlebbar zu machen und den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre politische Haltung kund zu tun und damit auch der Politik eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit zu geben“, meint Sina Solaß.

Ihre Stimme abgeben wird auch die neue FSJlerin des Kinderbüros. Lina Langbein hat ihre Tätigkeit in der Einsatzstelle am 1. September begonnen und die U18 Wahl wird das erste Projekt für die 16-Jährige, das sie selbstständig organisieren darf. Sie hat dafür Wahlurnen gebastelt, Informationsmaterial zusammengestellt, wird das Wahlbüro begleiten und die Stimmen auszählen.

Das Wahllokal im Kinderbüro im Mon Ami ist am Mittwoch, 15. September, von 15 bis 18 Uhr und am Freitag, 17. September, von 14 bis 16:30 Uhr geöffnet. Der Eingang erfolgt über die Metalltreppe an der Rückseite des Gebäudes. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Bei schönem Wetter wird das Wahlbüro draußen geöffnet.

Darüber hinaus ist das U18-Wahllokal des Kinderbüros am Donnerstag, 16. September, von 15 Uhr bis 18 Uhr bei der Veranstaltung „Re: Present – Die Tour zur Bundestagswahl“ auf dem Stéphane-Hessel-Platz vor Ort. Außerdem kommt es in Schulen und zu interessierten Gruppen, die dafür separate Termine ausmachen können. Auch das Kinderhaus und der Jugendclub Nordlicht bieten für ihre Besucherinnen und Besucher ein U18 Wahllokal an. Die Ergebnisse der Wahl werden am 26. September ab 18 Uhr online veröffentlicht.

Ergebnisse: www.u18.org