Das Weimarer Rendezvous hinterfragt das Heldentum

Weimar. Das 13. Festival mit 40 Programmpunkten startet am Freitag in der Notenbank. Am Samstag erlebt der „Tag der Geschichte“ seine Premiere.

Es ist nicht einfach, in diesen Zeiten eine große, dazu noch mehrtägige Publikumsveranstaltung zu organisieren.

Die G-Frage steht im Raum: Wer darf kommen – und unter welchen Voraussetzungen? Beim mittlerweile 13. Weimarer Rendezvous soll einerseits niemand ausgeschlossen werden, weshalb auch ungeimpfte Personen, die einen PCR-Test vorweisen können, herzlich willkommen sind. Es gilt also 3Gplus sowie das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung in Innenräumen und Abstand halten. Zudem werden allen Teilnehmenden, ob auf den Podien oder im Publikum, kostenfreie Schnelltests an jedem der Festivaltage nahe gelegt. Es wurde eigens ein Testzentrum dafür eingerichtet im Foyer der Weimarer Notenbank.

Feier in Präsenz ist der neuen Festivalleiterin wichtig

Viel Aufwand, ja. Aber der Themenreigen lohnt sicherlich diese Mühen und Schutzmaßnahmen: Es geht um „Helden (m/w/d)“ vom heutigen Freitag bis zum Sonntag, 14. November. Das Weimarer Rendezvous mit der Geschichte wieder in Präsenz zu feiern, ist der neuen Festivalleiterin Nora Hilgert sehr wichtig. 40 Programmpunkte – also Podien, Lesungen, Konzerten, Stadtführungen und mehr – laden am Festival-Wochenende mitten in Weimar zur intensiven Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart ein.

Auftakt ist am heutigen Freitag um 18.30 Uhr in der Notenbank. Marianne Birthler, Peter Wurschi und der Soziologe Stephan Lessenich sprechen mit der stellvertretenden TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer über „Heldinnen und Helden der Demokratie, die Wende und unsere heutige Gesellschaft“. Der Abend wird musikalisch begleitet von den Geschichtenliedern des Thüringer Musikers Norbert Radig.

Am Samstag ist erstmalig der „Tag der Geschichte“, an dem viele geschichtsvermittelnde Institutionen Weimars die Pforten für Besucher öffnen und ihre eigene Historie erlebbar machen. Zudem gibt es mit dem Workshop „Ritter & Co“ sowie einer Ausstellung und Theaterstücken in der Stadtbibliothek ein Programm für Kinder ab fünf Jahren. Als neues Format finden am Sonntag zwei „Erzählcafés“ statt.

Alle Informationen zum Festival unter: www.weimarer-rendezvous.de